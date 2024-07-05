英國升學｜赴英見證孫仔畢業被鬧爆虛偽 肥媽拍片回應︰去外國學人家好嘢
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【海外升學/英國升學/英國留學/肥媽/Maria Cordero/移民英國/航天科技】肥媽（Maria Cordero）早前去英國探孫仔兼出席畢業禮，被網民質疑嘴巴說愛國，但為何又不去大灣區讀書。藉此，肥媽在社交平台帖影片作出回應稱︰「學無止境，去外國就是學人家好的東西回來。」言論引起網民熱議：「兩個字：嘥氣。」
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肥媽近日從英國返港，於Facebook發布影片回應網民的問題，「有人問：點解我啲孫唔留在國家讀書，要去外國讀書？又點解去外國，但唔去俄羅斯等和國家友好國家讀書呢？」肥媽納悶表示︰「他們在英國畢業，難道不去觀禮嗎？再且，有不少人都在外地讀書，學無止境，去外國留學就是學人家好的東西。」肥媽又大呻︰
你估我唔想他們入清華、北大嗎？考唔到呀！
肥媽孫仔英國升學｜疑回國升讀航天科技
肥媽表示孫仔有打算回國升學計劃，並稱︰「孫仔問我回國後應該定居北京、上海、還是廣東好呢？」因為孫仔打算讀航天科技，得悉廣州有幾間國際學校，與英國課程相近，疑正在考慮回國定居廣州，孫仔更稱：「世界上最厲害的航天不就是中國嗎？」聽畢她亦深感認同，而且正在向國內學校打聽升學的事宜。
肥媽孫仔英國升學｜越洋探望孫仔女
近日，肥媽在IG貼出到外地出席孫仔的畢業禮，獲不少網民送上祝賀。相中見到她與孫仔及兩個孫女的合照，她表示：「同啲孫出外走走」。肥媽之後又貼出旗袍相出席孫仔的畢業儀式，孫仔西裝筆挺，打扮斯文。肥媽不但慶祝愛孫畢業，又透露心聲：
微笑的眼睛，才能看見美麗的風景。簡單的心境，才能擁有快樂的心情。
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肥媽孫仔英國升學｜70歲四代同堂
70歲的肥媽早已兒孫滿堂，數年前更榮升曾祖母，享受天倫之樂，非常有福氣。肥媽前兩年在其YouTube頻道公開大孫女Soufia及二孫女Zamara返港飲茶的片段，更稱孫女送上一條絲巾孝順嫲嫲：「我個大孫女返咗香港，幾年無見，真係好耐無見喇，孫女話想飲茶，特登帶佢去，食佢鍾意食的點心！」兩個孫女青春又靚女，獲不少網民稱讚，建議報名選港姐。
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