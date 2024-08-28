  • 29°C
香港時間 : 2024828日 (三) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

KO失眠｜220萬港人受失眠困擾　港女失眠逾10年靠治療終能安睡

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【失眠／安眠藥／睡眠質素／睡眠時間／心理健康】相信大家有時都試過失眠，徹夜未眠後影響隔日的精神狀態。TOPick邀請了榭麗醫療情緒健康中心精神科專科醫生傅子健分享失眠個案，同時為大家拆解失眠對身體造成的身心理影響，以及幫助入眠的方法。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜基因改造橙或影響健康？專家拆解食安迷思　教睇標籤揀靚橙

52歲女士飽受失眠困擾達10年

傅子健醫生受訪表示，過往有調查指出香港現時約有220萬人受失眠困擾，相當於每10個人中有4個人有失眠情況；臨床上常見的失眠誘因，包括心理因素如焦慮和抑鬱、生活模式因素如時差和吸煙、環境因素如噪音和光線，以及生理因素如疼痛和多尿。

傅醫生分享案例，有名52歲女士在過往10年都飽受失眠問題所困擾。她一直有服用由家庭醫生處方的安眠藥物，但她因想避免影響隔日的工作表現，而未有依照醫囑服用，只會感到需要時才使用藥物，故此失眠問題一直未能夠完全解決，故再向傅醫生求診。

醫生從其詳細病史見到，她的睡眠時間非常不規律，造成對藥物存有強烈依賴性；為此，醫生向她解釋指，安眠藥主要能給予使用者一種虛假的睡眠時間控制感，而最重要的使用原則是利用藥物效果，重新建立規律的睡眠時間。該名女士經了解後，決定依照醫囑服用安眠藥，其睡眠質素逐漸變規律和自然，用藥量也逐步降低，睡眠時間重新得以調整，最終能放棄使用安眠藥，解決了失眠問題。

失眠會影響身心理健康

傅醫生指，由於失眠會導致免疫力下降，因此也容易誘發皮膚乾燥、過敏及痕癢等問題。而長期失眠，可導致精神不佳、易感疲倦、無法專注、易怒、煩躁、學習力或工作效率低落等問題；此外也會影響生理健康，例如增加心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌症等風險。

他續指，臨床上不少人都表示會「無緣無故出現失眠」，而事實上這種「無緣無故」的失眠，主因是潛在心理壓力、情緒波動或環境變化所引起，這些因素會令大腦無法放鬆，從而影響睡眠質量，長期下來，正如上述所指，會影響工作效率和身心理健康。

醫生建議大家先建立良好睡眠習慣，如保持規律睡眠時間、營造舒適的睡眠環境、避免在床上使用電子產品、睡前進行放鬆活動，如聽音樂或使用香氛精油，養成習慣後就逐漸能擺脫失眠，但如果失眠問題持續，就應諮詢專業醫生。

「Jet Lag」也屬於失眠？

早前張家朗和謝影雪在社交媒體上表示自巴黎返港後就出現「Jet Lag」，傅醫生表示「Jet Lag」也屬於失眠問題的一種。他解釋，「Jet Lag」會干擾正常的睡眠模式，令人無法正常入睡。他提出4點應付「Jet Lag」問題：

  • 逐漸調整睡眠時間；
  • 在白天多曬太陽；
  • 避免咖啡因和酒精；
  • 在飛行途中保持水分。

同場加映：

巴黎奧運︱張家朗謝影雪返港遇Jet Lag肚餓難眠　劍神調整「生理時鐘」需時這樣長

根據衞生署資料，所謂「Jet Lag」是飛行時差，指在短時間橫越多個時區所引發的身體和生理的病徵變化，主要是由於身體的自然節奏和睡眠週期受擾亂而造成；如果大家坐完長途飛機後，變得難以入睡、疲勞、情緒波動、腸胃不適及沒有胃口，就是有飛行時差（Jet Lag）情況。

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映：

失眠煩惱｜全球僅3%屬真正「少睡精英」　中醫教分真假失眠+4大天然助眠好法

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映：

助眠好法｜40歲濕疹男耳鳴失眠　醫生揭1類人不宜吃安眠藥　推薦2食材調製1飲品更助眠

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

KO失眠︱OL失眠數月情緒鬱結易怒　中醫揭病因推介安眠茶減思慮助安穩入睡
17:34 2024/08/16
KO失眠︱OL失眠數月情緒鬱結易怒　中醫揭病因推介安眠茶減思慮助安穩入睡
失眠治療｜針對性治療同時改善　失眠與情緒病
10:32 2024/08/16
失眠治療｜針對性治療同時改善　失眠與情緒病
失眠懶人包｜打工仔壓力大一次服20粒安眠藥　藥劑師拆解5大安眠藥成分副作用【附對應症狀一覽】
18:35 2024/08/19
失眠懶人包｜打工仔壓力大一次服20粒安眠藥　藥劑師拆解5大安眠藥成分副作用【附對應症狀一覽】
失眠煎熬｜港女嚴重失眠6年用盡方法難入睡　現1症狀憂：我下一秒就猝死【附「478呼吸法」助眠】
16:44 2024/03/15
失眠煎熬｜港女嚴重失眠6年用盡方法難入睡　現1症狀憂：我下一秒就猝死【附「478呼吸法」助眠】
世界睡眠日｜港女返工壓力大連續3日失眠　專家：7成港人有失眠之苦
00:00 2024/03/15
世界睡眠日｜港女返工壓力大連續3日失眠　專家：7成港人有失眠之苦

你可能感興趣

KO失眠︱OL失眠數月情緒鬱結易怒　中醫揭病因推介安眠茶減思慮助安穩入睡
17:34 2024/08/16
KO失眠︱OL失眠數月情緒鬱結易怒　中醫揭病因推介安眠茶減思慮助安穩入睡
失眠治療｜針對性治療同時改善　失眠與情緒病
10:32 2024/08/16
失眠治療｜針對性治療同時改善　失眠與情緒病
失眠懶人包｜打工仔壓力大一次服20粒安眠藥　藥劑師拆解5大安眠藥成分副作用【附對應症狀一覽】
18:35 2024/08/19
失眠懶人包｜打工仔壓力大一次服20粒安眠藥　藥劑師拆解5大安眠藥成分副作用【附對應症狀一覽】
健康問題 網絡熱話 養生 失眠 安眠藥

最高瀏覽

食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料
急症室最長等候時間（08月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月28日 時間16:05）
全紅嬋｜全紅嬋奪金帶挈全家富貴　哥哥直播帶貨一場吸金750萬
全紅嬋｜全紅嬋奪金帶挈全家富貴　哥哥直播帶貨一場吸金750萬
醫療科技｜李嘉誠：因新技術「幾個晚上睡不著」　捐贈微不足道、歸功研究者功勞
醫療科技｜李嘉誠：因新技術「幾個晚上睡不著」　捐贈微不足道、歸功研究者功勞
聲夢學霸︱聲夢小花任暟晴畢業港島IB名校　獲3間大學取錄最終選讀中大神科
聲夢學霸︱聲夢小花任暟晴畢業港島IB名校　獲3間大學取錄最終選讀中大神科