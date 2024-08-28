KO失眠｜220萬港人受失眠困擾　港女失眠逾10年靠治療終能安睡

【失眠／安眠藥／睡眠質素／睡眠時間／心理健康】相信大家有時都試過失眠，徹夜未眠後影響隔日的精神狀態。TOPick邀請了榭麗醫療情緒健康中心精神科專科醫生傅子健分享失眠個案，同時為大家拆解失眠對身體造成的身心理影響，以及幫助入眠的方法。

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52歲女士飽受失眠困擾達10年

傅子健醫生受訪表示，過往有調查指出香港現時約有220萬人受失眠困擾，相當於每10個人中有4個人有失眠情況；臨床上常見的失眠誘因，包括心理因素如焦慮和抑鬱、生活模式因素如時差和吸煙、環境因素如噪音和光線，以及生理因素如疼痛和多尿。

傅醫生分享案例，有名52歲女士在過往10年都飽受失眠問題所困擾。她一直有服用由家庭醫生處方的安眠藥物，但她因想避免影響隔日的工作表現，而未有依照醫囑服用，只會感到需要時才使用藥物，故此失眠問題一直未能夠完全解決，故再向傅醫生求診。

醫生從其詳細病史見到，她的睡眠時間非常不規律，造成對藥物存有強烈依賴性；為此，醫生向她解釋指，安眠藥主要能給予使用者一種虛假的睡眠時間控制感，而最重要的使用原則是利用藥物效果，重新建立規律的睡眠時間。該名女士經了解後，決定依照醫囑服用安眠藥，其睡眠質素逐漸變規律和自然，用藥量也逐步降低，睡眠時間重新得以調整，最終能放棄使用安眠藥，解決了失眠問題。

失眠會影響身心理健康

傅醫生指，由於失眠會導致免疫力下降，因此也容易誘發皮膚乾燥、過敏及痕癢等問題。而長期失眠，可導致精神不佳、易感疲倦、無法專注、易怒、煩躁、學習力或工作效率低落等問題；此外也會影響生理健康，例如增加心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌症等風險。

他續指，臨床上不少人都表示會「無緣無故出現失眠」，而事實上這種「無緣無故」的失眠，主因是潛在心理壓力、情緒波動或環境變化所引起，這些因素會令大腦無法放鬆，從而影響睡眠質量，長期下來，正如上述所指，會影響工作效率和身心理健康。

醫生建議大家先建立良好睡眠習慣，如保持規律睡眠時間、營造舒適的睡眠環境、避免在床上使用電子產品、睡前進行放鬆活動，如聽音樂或使用香氛精油，養成習慣後就逐漸能擺脫失眠，但如果失眠問題持續，就應諮詢專業醫生。

「Jet Lag」也屬於失眠？

早前張家朗和謝影雪在社交媒體上表示自巴黎返港後就出現「Jet Lag」，傅醫生表示「Jet Lag」也屬於失眠問題的一種。他解釋，「Jet Lag」會干擾正常的睡眠模式，令人無法正常入睡。他提出4點應付「Jet Lag」問題：

逐漸調整睡眠時間；

在白天多曬太陽；

避免咖啡因和酒精；

在飛行途中保持水分。

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根據衞生署資料，所謂「Jet Lag」是飛行時差，指在短時間橫越多個時區所引發的身體和生理的病徵變化，主要是由於身體的自然節奏和睡眠週期受擾亂而造成；如果大家坐完長途飛機後，變得難以入睡、疲勞、情緒波動、腸胃不適及沒有胃口，就是有飛行時差（Jet Lag）情況。

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