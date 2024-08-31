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小學功課｜數學題「1.2+6.8=8」是錯的？　老師解答令母親O嘴網民吐槽：吹毛求疵

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 19 分鐘前

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究竟錯在哪裡呢？

【小學功課/數學功課/加數/數學思維】暑假快要結束，踏入九月便要開學了，除了莘莘學子要努力上堂學習外，不少父母也為「教功課」而弄得焦頭爛額。內地一條小學數學題引起熱議，一名小學生為題目「1.2+6.8」寫上「8」的答案後，卻被老師「打叉」，儘管經老師出面解答後，學生的母親對此仍感到極為困惑。事件引起網民不同的意見，有人認為是學習數學的基礎功，有人則認為是「吹毛求疵」，爭論不下！

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老師回覆正確答案為「8.0」

綜合內地媒體報導，事件中的母親審視讀小學的兒子的數學功課，發現了一條題目時便愣住了，「1.2+6.8=8」被老師判斷為錯誤，她久經思考仍想不通，於是便直接發信息詢問老師，而對方只是簡單地回了「8.0」，沒有加以解說。

一名家長認為「8」與「8.0」的答案無分夠，於是將其發到網上討論。

該母親認為「8」與「8.0」沒有分別，於是再度查詢，而老師解釋兩者在數值上雖然是相等的，但是該題目是考核「帶有小數點的數值相加」，所以儘管小數位是「0」，但仍要保留，不能自行簡化，老師也有提到在上課時也有強調要注意小數點後的位置。聽到解答後，該母親顯得有點啞口無言，於是把題目分享到網上讓大眾一起討論。

「社會應用派」網友：將來出社會用不著這樣分

網民們對此泛起激烈的討論，基本分為兩派，一方是「社會應用派」、一方則是「學術派」。「社會應用派」指出「正常答案」是多此一舉，對將來應用在生活上毫無價值，「你去買菜，要找8.0元給你，這個0從哪裡來？有意義嗎」、「別學數學了，把語文學好了啥都好，都玩文字遊戲學個屁。」

有網友指出問題本身也不夠清晰，「除非題目有規定要計算到小數點後幾位，不然8跟8.0都是一樣的意思。」；有人指對小朋友的學習是無助處的，「小孩對數學的興趣、信心，就是這樣子不見了！」

「學術派」網友強調學習「數學思維」的重要性

而「學術派」方面，則是指出學習「數學思維」的重要性，是孩子在長遠的學習上建起重要基礎，「8.0可以寫成8是因為小數的性質，教學生學豎式的時候應該是對於小數的初步認識，還沒學性質，所以不可以寫成8」、「我們已經過了學小數的階段所以覺得8和8.0沒區別，但人家小學生剛學小數，就是需要培養這種小數意識，這也不是老師一人執意如此的。」

真係數手指都唔識計！

另外，有心水清的網友更指出，當中更牽涉孩子的專注度問題，「老師這樣批改是因為上課的時候一定說過要保留小數點後一位，哪怕是0。這孩子明顯是沒聽或粗心。這種事情大家小時候一定都經歷過啊，我小時候連逗號沒有寫標準老師都會扣分的，嚴格一點不好嗎？」

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