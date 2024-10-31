KO濕疹｜精準治療配合情緒管理無懼濕疹

▲ 精準治療配合情緒管理無懼濕疹。

10月是濕疹關注月。在香港，異位性皮膚炎（濕疹）十分普遍，每5人便有1人在不同時期患有濕疹，估計現時全港逾50萬人患中度至嚴重濕疹。過去治療濕疹普遍採用外塗藥膏，嚴重者會處方類固醇口服藥，但不少患者覺得效果欠佳，而且擔心副作用多。惟經過近年醫藥界不斷努力，已研發出各種治療濕疹新型藥物，配合情緒管理及壓力舒緩，全方位促進患者身心健康。

濕疹其實是一種具復發性的慢性皮膚炎症，致病原因由多種因素組成，包括致敏原、情緒變化和遺傳因素等，主要症狀為皮膚乾燥、劇烈痕癢、結痂脫屑，嚴重時皮膚會有出水現象，患處有機會受細菌感染而發炎等等。

濕疹新型藥物療效顯著

近年，新型藥物的出現，包括生物製劑注射及口服JAK抑制劑，為中度至嚴重濕疹患者帶來更多治療選擇。皮膚科專科顏佩欣醫生表示，以往治療濕疹主要依賴傳統藥物，現時則趨向個人化療法，針對病情同患者狀況訂立合適及精準的治療方案，如JAK 1抑制劑，通過JAK-STAT訊號路徑，直接阻斷與濕疹皮膚炎症、皮膚屏障功能障礙和痕癢有關的細胞因子，更快改善痕癢及濕疹發炎症狀，用後通常數天至兩星期內見效，其藥物副作用亦較傳統口服藥物少。

情緒問題形成惡性循環

濕疹不僅造成患者身體上的折磨，對其心理健康也帶來不良影響。精神科專科潘雲平醫生指出，痕癢會影響睡眠質素，進而影響免疫力和壓力賀爾蒙等，容易引發抑鬱等情緒問題，形成惡性循環。潘醫生建議患者要觀察自己的情緒變化，學習與濕疹共存，保持正向思維、充足休息和社交，有助穩定情緒，進一步改善病情，林子萱（Kiki）便是成功的案例。

瑜伽抗濕疹平衡身心靈

曾從事演藝工作的Kiki，現主力為瑜伽導師。多年來Kiki一直備受濕疹困擾，五、六年前她開始出現痕癢症狀，從最初的耳朵逐漸擴散到肚、腰部，形成如地圖狀的紅斑，甚至「出水」。Kiki表示自己試盡各種方法，包括食成藥、搽藥膏，甚至到外國住了三個月，但情況一直無明顯改善。

求助心理學家後，才發現生活壓力可能是引致我患病的主因。

於是Kiki除繼續接受治療外，亦勤做瑜伽，保持輕鬆心態，半年後病情終於有所改善。Kiki坦言，濕疹患者要自己幫自己，找出病因，聽從醫生建議接受正確治療，只要不放棄就有希望好轉。

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