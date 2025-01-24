心臟衰竭｜心臟衰竭奪命率高　新型藥物減死亡及入院風險

▲ 心臟衰竭奪命率高，新型藥物減死亡及入院風險。

心臟衰竭的患者因為心臟泵血功能不良，導致血液無法有效供應全身器官，這使患者容易出現疲倦、嗜睡、氣喘等徵狀；然而，這些徵狀常被患者誤以為是一般都市病的表現，因此易被忽略，最終可能延誤治療。有心臟科專科醫生提醒，如患者沒有接受適當治療，於五年內的死亡率可高達50%，這數字甚至超過某些癌症的死亡率。因此，及早診斷和治療至關重要。

心臟衰竭禍害全身

心臟科專科曾振峯醫生指出，心臟衰竭患者因心臟功能減弱，導致器官供血量不足，容易感到疲倦；此外，血流減慢或血液滯留會令體內水份容易滲漏至肺部組織，造成肺部積水，令患者出現氣喘、呼吸困難、水腫等徵狀。「心臟衰竭的發病初期，患者可能因水腫而體重上升，隨著病情惡化，水腫或會影響身體其他器官如腸道，導致營養吸收不良及食慾不振，令患者變得消瘦。」曾醫生補充，冠心病是導致心臟衰竭的常見原因之一。此外，心率不整、血壓長期過高、糖尿病等因素，都會增加患上心臟衰竭的風險。

按病因制定針對性治療

醫生會因應心臟衰竭的不同病因，為患者制定合適的治療方案，「對於因冠心病引起的心臟衰竭，醫生的主要治療方針是改善患者的心臟血流；而對於結構性心臟病患者，則需要進行手術以修復心臟問題。」曾醫生解釋。至於一般的心臟衰竭患者，則需接受藥物治療來改善心臟功能。

藥物依從性為治療的關鍵

曾醫生提醒，患者遵循醫囑服藥對控制病情非常重要，根據國際心臟衰竭治療指引，患者需要接受「四大支柱」藥物治療以改善病徵。「由於患者需要服用多種藥物，或會因此構成心理負擔，降低對藥物的依從性，例如患者會忘記服藥或自行減少劑量等。」當中有部分藥物，即使經醫生評估後減輕劑量，仍可能導致血壓過低的情況，進而引起患者頭暈及疲倦，增加患者拒絕遵從醫囑的風險。幸而，近年醫學界有新型藥物推出，如SGLT2抑制劑，不僅能有效控制血糖水平，亦有研究顯示可降低心臟衰竭患者的死亡率及入院次數，適合用於舒張型及收縮型心臟衰竭患者使用。此外，SGLT2抑制劑不會引起低血壓的副作用，只要適當調控劑量，也不會導致低血糖，有助於改善患者的服藥依從性。

50歲的陳先生（化名），有恆常運動的健康生活習慣，但後來發現運動時比以往更容易氣喘且運動量下降，他將這視為正常的身體老化徵狀。直至情況轉差，日常生活亦出現氣喘及腳腫，便隨即求醫。經醫生診斷及檢查後，醫生發現陳先生因糖尿病導致心臟衰竭，並有三條心臟血管出現阻塞，需接受「通波仔」及藥物治療，三個月後，陳先生的心臟功能及運動能力均有改善，至今病情穩定。

曾振峯醫生最後提醒，不同治療方案都各有其成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最適合自己的治療方案。

▲ 心臟科專科曾振峯醫生。

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