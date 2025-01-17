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良性前列腺增生小心傷腎又傷身

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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對不少男士來說，遇上因良性前列腺增生所洐生的小便相關問題，可能覺得怕尷尬、難以宣之於口；然而「死忍」卻可能忍出大麻煩！原來，此症不只可導致夜尿或尿頻，置之不理的話，患者可能會中尿毒、甚或腎衰竭。有泌尿外科專科醫生指出，不論是輕微或嚴重的良性前列腺增生問題，如今已有療效顯著的藥物及嶄新手術助男士解困，最重要是及早正視，及早踏出治療第一步。

據了解，臨床上約半數年屆50歲的男士，會出現不同程度的良性前列腺增生問題；及至70與80歲的年齡組群，病發率更分別達到70%及90%。泌尿外科專科醫生崔家倫指出，前列腺會隨年齡增長而變大，由正常的15毫升增大至25毫升。鑑於這個體積如栗子般大的器官位處膀胱出口，擠壓小便通道之下，便會造成小便不暢順及無法排清等症狀，甚至引起膀胱出現阻塞性敏感，導致日夜尿頻。

良性前列腺增生小心傷腎又傷身

令人關注的是，許多年長男性對小便問題不聞不問，因此併發嚴重後遺症，崔醫生指，臨床上曾有不少個案，是因良性前列腺增生而釀成中尿毒及腎衰竭︰「部分患者較少主動求診，以致尿液在膀胱積聚多達一公升，不僅腹部腫脹，更有可能造成腎積水。而尿毒未有排走，毒素殘留會影響腦部，引起神志不清等症狀。此外，這類個案亦會使腎功能下降而最終需要洗腎。」

二合一藥物 紓緩下泌尿道症狀

崔醫生提醒年長男士，切勿因怕尷尬而不作治療，一旦感到小便問題困擾到日常生活，就應盡早接受求診。現時，診斷主要以臨床問症及超聲波檢查為主，前者主要透過「國際前列腺症狀評分問卷」評估徵狀，後者則能了解前列腺的體積，再按病情嚴重程度制訂治療方向。

一般而言，病情相對輕微個案會採用藥物治療方向，「5-α還原酶抑制劑」（5-alpha-reductase inhibitors）是其中一種常用藥物。崔醫生說，這種藥物能夠縮小前列腺體積，適合前列腺體積達到40毫升或以上之個案；「α-受體阻滯劑」（alpha-receptor blockers）則是另一藥物，兩類藥物均需長期服用。他補充，如今有二合一藥物結合兩者療效，適合前列腺明顯脹大並有下泌尿道症狀的患者。

鈦激光手術 剝離前列腺增生組織

當然，去到有中尿毒或腎衰竭風險的程度，藥物已非最理想的治療方法，需要透過手術處理。近年，這類泌尿外科手術發展迅速，例如水蒸氣療法及前列腺拉提術等，均有助改善症狀，惟仍有一定復發風險，研究指每100名接受相關手術患者，5年內約有4.4人需要再做手術。

相對而言，將前列腺增生部份切除，就能做到「一勞永逸，治標又治本」。崔醫生說，「鈦激光前列腺剝離手術」（HoLEP）是其中一種高效而創傷性低的選項，主要利用高能量激光剝離增生組織，而該組織會被臨時移至膀胱，再以粉碎機磨碎至微粒，繼而吸出體外。他補充，這類手術的出血量低，較少影響到小便功能，患者生活質素能得到改善。

崔家倫醫生提醒，治療良性前列腺增生有不同方案，各有其成效及副作用，患者應該與主診醫生商討，選擇最合適個人病情的治療方案。

泌尿外科專科 崔家倫醫生

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撰文 : 泌尿外科專科 崔家倫醫生

欄名 : 健康專家專欄

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