肥胖迷思丨大腦防「缺糧」自動調節減重速度　挑感興趣活動轉移注意助跨越平台期

上星期跟大家討論了有關肥胖症與相關謬誤的問題，今日就讓我們進一步探討健康體重管理策略！有醫生表示，減重過程中出現平台期與人體的「反制」機制有關，而要對抗減肥平台期，關鍵是要「騙過」大腦，令其放鬆對體重的控制，讓「體脂平衡點」進一步下調，必要時更可配合醫學治療助打破平台期，繼續減重。

很多人都有這樣的經驗，明明已經很努力控制飲食，體重卻在減了一段時間後停滯不前，甚至出現反彈。其實這就是所謂的減肥平台期。

寶血醫院體重管理服務主管、外科專科徐俊苗醫生解釋，我們的大腦有一個反制機制，會自動調節身體的「體脂平衡點」，以防止身體因過度節食而失去太多能量。

當你開始節食，體重下降後，大腦會感應到脂肪和能量減少，為了『自我保護』，就會發出疲倦的訊號，減低身體活動量，令代謝率下降，導致燃燒卡路里的效率降低，體重自然難以再進一步減少。另外，飢餓感更會相應提高，從而進食更多，體重反而回升。這都是由於大腦自動調節的結果。

要對抗平台期，關鍵是要「騙過」大腦

徐俊苗醫生認為「首先要學會控制壓力，因為長期的精神壓力和睡眠不足，都會誘發肥胖基因，令身體更傾向於儲存脂肪。」他建議培養正面思維，適當放鬆心情，並且保持每晚7至9小時的睡眠。飲食方面，徐醫生提倡選擇低升糖指數的食物，以維持血糖穩定，「很多人以粥粉麵飯作為主食，並以為增加進食澱粉類食物可加強飽腹感。其實優質蛋白質、纖維和優質脂肪比碳水化合物類食物更有效控制全日的食慾。」

眾所周知，運動有助增加熱量消耗，提升新陳代謝率。徐俊苗醫生亦指出，無論是步行、慢跑、打球、跳舞等也是很好的選擇，只要每星期堅持150分鐘中等強度，或75分鐘高強度的帶氧運動就足夠。「最重要是要選擇自己喜歡的運動，這樣才能長期堅持下去。」徐醫生補充，如果本來已有做運動的習慣，不妨嘗試增加運動量或強度，以進一步增加消耗。

若平台期持續 或需藥物手術助減重

雖然透過上述的生活方式可以對抗平台期，但成效始終有限。「如果體重已經嚴重超標，單靠生活習慣的改變未必足夠。這時候就要考慮進一步的減重治療，如藥物或手術。」徐醫生表示，減重藥物能夠減少食慾，同時提高身體的耗能量，「藥物可有效推低體脂平衡點，讓減重得以延續。而手術如縮胃手術，更能大幅降低食量，是目前醫學上最有效的減重方法。」

徐俊苗醫生強調，長遠而言，最理想是透過飲食、運動、生活習慣等綜合調理，回到均衡的生活之中。他認為家人的支持也很重要，「不妨邀請伴侶或家人一同實踐健康飲食，互相鼓勵，營造一個良好的環境。」此外，如有需要，也可尋求營養師和體能教練等專業人士的協助，制定個人化的飲食和運動計劃。

下星期會繼續探討「肥胖症與治療：藥物與減重手術」的話題，對肥胖問題興趣的讀者，記得繼續留意。

▲ 外科專科徐俊苗醫生