兒童飲食｜4種食物煮過也別給孩子吃　醫生警告：大人都可能中毒

▲ 4種食物煮過也別給孩子吃，醫生警告「大人都可能中毒」。

【兒童健康/飲食攻略】小朋友體質較弱，因此家長準備食物時在要特別小心。有兒科醫生表示，雖然高溫可去除大部分細菌或病毒，但有4種食物即使煮過，亦不建議讓小朋友進食，大人吃也可能會中毒！

最新影片：

兒童飲食｜4種食物煮過也別給孩子吃

台灣兒科醫生傑登醫師在Facebook專頁「傑足先登 傑登醫師」發文，指雖然高溫煮沸可以去除大部分細菌或病毒，但有些食物即使煮過，對小朋友來說仍然不安全，家長要特別注意。

點擊圖片看4種食物：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

1. 白果（銀杏果）​

白果含有天然毒素，如銀杏酸、氰化物及4-甲氧基吡啶，恐引發噁心、嘔吐、腹痛，甚至抽搐。雖然經過烹煮可以降低毒性，但無法完全消除，成人一次食用10至50顆煮熟的白果可能中毒，而兒童的耐受劑量更低，少量即可能中毒，小孩最好避免食用。

​2. 含酒精料理

酒精煮過也不會完全消失，研究顯示，即使長時間烹煮，仍可能殘留酒精，例如快炒（約2至3分鐘）酒精殘留量約75至85%；燉煮（約2小時）酒精殘留量約5至10%，燉煮2小時能有效揮發大部分酒精，但湯汁或醬汁中仍可能殘留少量酒精。傑登醫師建議18歲以下的兒童，避免食用含酒精料理。

3. 蜂蜜

蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，這些孢子耐高溫，嬰兒的腸道無法抵抗，可能引發肌肉無力、呼吸困難，甚至危及生命。1歲以下的兒童，無論是生蜂蜜，還是煮過的蜂蜜，都不適合食用。

4. 未保存好的食物​

食物放於室溫下太久可能滋生各種細菌和菌菌，尤其是粿條、濕米粉或黑木耳，甚至可能產生米酵菌酸毒素，加熱也不一定能去除毒素，因此大人、小孩都應避免食用未妥善保存的食物。

父母常常渴望小孩健康成長之餘，個子也能長高。原來增高不止要補鈣，「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享5天增高食譜，餐單包含5大平衡孩子飲食元素，分別是健脾、補腎、舒肝、和胃、清熱，幫助孩子培養良好健康的飲食習慣，健康長高！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

所謂「一日之計在於晨」，一份健康、營養豐富的早餐，有助提升集中力、保持精力充沛。哈佛大學出身的精神病學家兼營養專家Uma Naidoo博士指出，很多人選擇以麵包作為早餐，其實會導致血糖急速上升和下降，並影響腦部運作。她又推薦5款早餐食物，各位爸媽為孩子準備早餐時要多加留意。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

更多兒童健康資訊：

兒童健康｜高鹽飲食增心血管疾病風險 營養師教4招減鹽小技巧

煮食危機｜10歲童三餐吃1食物患高血壓 全家3人相繼中風

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】