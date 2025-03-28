膽結石｜經常脹氣腹脹原來是膽石作怪　可致膽發炎併發症增死亡風險

醫學界推算本港每10人中便有1人患膽石問題，是常見的消化道疾病，但至今仍未掌握其成因。香港港安醫院—司徒拔道外科顧問醫生楊丕祥表示，肥胖人士、糖尿病患者都是生膽石的高危族。患者一旦出現膽發炎等併發症，後果可大可小，提醒市民有脹氣、腹脹等懷疑症狀，應及早求醫。

膽汁由肝臟製造，並儲存於膽囊，用來分解脂肪。膽汁包括膽酸鹽、膽固醇、卵磷脂等成份，當有關物質比例失衡，就會在膽囊出現沉積物，慢慢形成膽石。除了膽囊內生石，膽囊管、肝臟膽管也可生石。

生膽石的高危一族

楊丕祥醫生表示，膽石患者最初未必會察覺到明顯症狀，通常，他們在進食肥膩食物（如薄餅）或大餐後，會感到腹脹及脹氣，例如「肚子裡有很多氣，感覺有東西頂住」，症狀可能持續數小時，甚至整個夜晚。一旦引起炎症，患者便會感到疼痛。例如細菌感染可能導致膽囊發炎。如果膽石阻塞了膽管，則會引發膽管炎，患者可能會出現眼黃、高燒、嘔吐及沾寒等多種症狀。此外，膽石可刺激胰臟，誘發胰臟炎，後果不容忽視。

醫學界未完全了解生膽石的成因，但估計與家族遺傳有關，如果家庭中有成員曾經患過膽石，其他家人也有較高的機會受到影響。女性、肥胖人士、患有紅血球病及曾接受胃部切除人士也較易患有膽石問題。

一些長期病患如糖尿病、肝硬化及肝炎患者，如果患有膽石，出現併發症的風險會比一般人高。特別是糖尿病患者，由於神經感覺較差，往往較遲發現膽石問題。一旦引發急性膽囊炎，更容易併發腎衰竭或其他器官衰竭，死亡率亦較高。

微創手術切除膽囊風險低

臨床上可以通過超聲波檢查來診斷是否存在膽石，即使微細如沙石般的膽石也可找到。而磁力共振檢查則可以幫助了解患者的膽管結構。楊丕祥醫生指出，是否進行割膽石手術取決於患者的症狀及有無併發症，例如出現膽發炎或影響肝功能等。手術包括切除整個膽囊、或使用膽管鏡取出總膽管內的膽石。

微創手術切除膽囊的優點在於僅需幾個小傷口，病人通常在手術後第二天就能出院，幾天內便能完全恢復，且手術風險較低。

治療膽結石及其併發症的不同方法

首先，膽結石溶解藥物主要適用於純膽固醇結石。不幸的是，大多數膽結石是混合型，這些藥物無法有效溶解。此外，不同患者對藥物的反應也各不相同。一旦停止用藥，膽結石往往會復發。

對於因膽結石引起的膽囊炎，可以選擇腹腔鏡膽囊切除術或膽囊引流術。膽囊引流有多種方法，包括經體外或經十二指腸穿刺引流，但這些方法只能暫時緩解感染。主要問題在於結石仍然存在於膽囊，可能導致反覆發炎和感染，從而引發多次住院，後續手術也會變得更加困難。因此，腹腔鏡膽囊切除術仍然是目前治療膽結石的最有效方法。

切除患病的膽囊及其結石後，患者將不再受到這種疾病的困擾。

▲ 香港港安醫院—司徒拔道 外科顧問醫生楊丕祥

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