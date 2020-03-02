【趕走春困】春天濕氣重易累胃口差　中醫拆解6大忌吃食物抗春困

▲ 春困濕氣重脾胃差，中醫拆解6大忌吃食物。

春天濕氣重，容易出現昏昏欲睡、食慾不振等情況，在中醫角度，稱這些徵狀為「春困」。春困會影響脾胃健康，究竟應如何選擇適當食物？TOPick請來註冊中醫師邱宇鋒，拆解春天不宜多吃的食物。

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春困時節應少吃甚麼？

1. 凍飲

如凍檸茶、凍咖啡、冷藏飲料等，喝凍飲容易耗傷陽氣、刺激脾胃，容易出現腹痛、腹瀉，若經常喝凍飲甚至會形成怕冷、痛經等問題。

2. 啤酒

啤酒偏濕，喝啤酒容易影響脾胃運化，過量飲酒甚至會令人嘔吐。喝冰凍的啤酒會招惹寒濕，導致腸鳴、大便水瀉，而通常佐酒的食物如果仁、煎炸食物則傾向濕熱，易引起腸胃不適，及出暗瘡、濕疹、尿黃、大便稀爛臭穢的反應。

3. 糖果

糖果、甜品、朱古力等因糖份高，食用後容易形成痰濕，影響胃口和消化，會出現痰多、無胃口等問題。

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4. 菇類

草菇、蘑菇、冬菇等菌類因生長在潮濕陰暗處，故屬性偏濕，在春天潮濕的日子宜少食菇類，以免妨礙消化，出現胃脹、反胃等消化不良症狀。

5. 熱帶水果

常見產自熱帶的水果如芒果、南瓜屬性偏濕，多食則妨礙脾胃運化，在潮濕天氣應該慎吃。特別現時我們很容易買到各類水果，不拘時令，但中醫建議還是需要講究「不時不食」。

6. 肥肉

肥膩、油多的肉食，如扣肉、五花腩等屬於中醫認為的「肥甘厚味」，多食易生痰濕，有礙脾胃運化，在潮濕天氣更應減少食用，慎防消化不良及食滯。

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內濕和外濕有何不同?

身體濕重會加重春困症狀，邱醫師解構了內濕和外濕的分別，在於「濕邪」的來源有分別：

外濕是指感受外界環境的濕邪，包括天氣潮濕、大霧、下雨的環境，以及因為飲食不節，如過量進食肥膩、甘甜的食物，容易助濕生痰，影響身體功能，可導致身體浮腫、容易疲倦乏力、頭脹、眼矇。

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濕邪侵犯體內首先影響脾胃功能，中醫脾臟的特性「喜燥而惡濕」，濕困脾胃，會造成食欲不振、腹脹、大便稀爛的症狀。

內濕是指「濕自內生」，主要原因是脾胃功能變差，產生水濕痰濁等病理性產物。即使飲食正常，沒有進食肥膩、難消化的食物，因脾胃虛弱，仍有機會因此生濕，飲食不節則可令病況加重。

造成脾胃虛弱的原因

嗜食生冷：如常喝凍飲、吃沙律、魚生刺身，形成寒濕困脾

缺乏運動：氣血不足，減弱脾胃運化

操勞過度：容易緊張、焦慮、煩躁易怒，會形成肝木過旺，會抑制屬土的脾胃之功能

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責任編輯：羅嘉欣