【麵包保存】不想麵包發霉變硬放雪櫃　物理學碩士麵包師教2個延長麵包保鮮期方法

▲ 專家教延長麵包保鮮期的方法。

天氣潮濕易發霉，麵包非即日食用，可如何延長麵包保鮮期？擁有物理學碩士學位的麵包師李國彰（KC）向TOPick表示，要妥當保存，先要視乎麵包使用材料。他指，麵包可放入雪櫃保鮮，並分享保鮮要訣及解凍方法。

麵包出爐後，可保存多久？

麵包師李國彰表示，製作麵包主要的材料為：天然酵母/乾酵母、麵粉、水、鹽。天然酵母屬於酸性，可防腐防發霉。若想麵包較鬆軟，製作時會加入雞蛋、牛油、糖（如：轉化糖、果糖、蜂蜜）。若要保存麵包，則要視乎：麵包用甚麼材料製作，是否已切開，是否有餡料。有餡料的麵包，建議即日食用。

無餡麵包（沒有加雞蛋、牛油、糖製作）的保存方法：

發酵所用的材料 保存方法 保存期 乾酵母 不切開麵包

放入密實盒，或用保鮮紙包好，保持密封

放置室溫 24°C至25°C 可保存2天 天然酵母 不切開麵包

放入密實盒，或用保鮮紙包好，保持密封

放置室溫 24°C至25°C 可保存3至4天

至於本港常見的紙包蛋糕，雖然加入了牛油、糖、雞蛋，但比例不高，故一般只能存放1至2天。至於豬仔包，因為沒有餡料，可存放1至2天。

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▲ 出爐後的裸麥包及全麥包外表不太討好，但使用的是天然酵母。（程志遠攝）

在室溫保存麵包方法

不要切開麵包：因為室溫環境變化大，若暴露空氣中或會接觸濕氣，而使用的器具也可能附有細菌。

麵包用保鮮紙包好或放入密實盒：避免麵包變乾及暴露於空氣中，或者模擬一個乾燥環境保存。

不過，由於香港室溫變數大，室內空氣不流通，麵包會較易發霉，購買後還是建議盡快食用。

麵包若非即日食用，可放入雪櫃保存，延長保鮮期？

麵包若非即日食用，可以放入雪櫃保存。放入雪櫃前，要先用密實盒或保鮮袋放好麵包，保持密封以防吸入異味，及避免麵包變乾。

放入蔬果保鮮格：溫度維持在4°C，可保存一個星期。

放入冰格：溫度維持在-18°C，可保存一個月。

經冷藏後，不要經常取出。因為麵包從雪櫃取出後，在冰點以上「老化」得最快，故不建議「拎出拎入」。

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從雪櫃取出麵包後，要怎樣處理才可進食？

若想吃到又脆又鬆軟的麵包，建議放置室溫解凍後，在短時間內加熱：

輕輕煎一煎

或用焗爐預熱200°C，然後焗2至3分鐘

因為在短時間內加熱至60°C，可打散澱粉質的晶體結構，譬如牛角包、法包等可用焗爐加熱後進食。

但不建議用微波爐翻熱，因為微波爐用的是中心加熱的原理，會令麵包水分流失，加熱後會變乾。至於密度較高的麵包，如黑麥包，從雪櫃取出後，放置室溫，不必翻熱也可進食。

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記者：黃泳欣