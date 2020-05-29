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【KO便秘】大便又乾又硬呈粒狀　中醫推介3種食物清熱紓緩便秘﻿

保健美顏 16:41 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

中醫推介3種「滑潺潺」食物，有助清熱及紓緩便秘問題。﻿

常被便秘問題困擾，排便不順，大便又乾又硬，排便後感疼痛？註冊中醫師推介3種「滑潺潺」食物，知名的通便食材，有清肝除煩功效，適合紓緩因熱症引起的便秘，有助﻿清熱通便，是便秘剋星﻿！

梁醫師在facebook「CheckCheckCin」表示，有些蔬菜天生帶有黏液，吃起來有滑潺潺的質感。這些食物的黏液甚有益處，有助紓緩便秘問題。她提醒，以下介紹的三種食材屬性偏寒涼，適合身體偏熱人士食用，即大便狀態較硬，呈一粒粒、乾身羊屎狀、要費很大力氣才能排出的人士；脾胃虛寒、腹瀉便溏者不宜食用。另她指，多吃火龍果、奇異果也有助紓緩。

3種食物紓緩便秘﻿

秋葵 

  • 性寒，具有清熱降火、潤腸通便作用。
  • 含豐富的黏液質，可潤燥、護胃。果莢的黏液，可保護胃壁，促進胃液分泌，改善消化不良症狀。
  • 由於性寒，脾胃虛寒者、容易腹瀉、孕婦不宜多吃。﻿

﻿潺菜 

  • 又名「落葵」、「木耳菜」，為「腸道清道夫」。
  • 性寒，有清熱、滑腸通便的功效。口感似加了黏液的菠菜，其黏滑的「多糖」物質有滑腸通便作用。
  • 適合大便秘結、痔瘡便血、濕熱痢疾者食用。
  • 脾胃虛寒者、月經期間不宜多吃。﻿

﻿蘆薈 

  • 性寒，清熱通便的作用。
  • 適合熱結便秘者食用。
  • 脾胃虛寒者、容易腹瀉不宜多吃；女性月經期間、孕婦不宜進食。﻿

文章獲註冊中醫梁尹倩授權轉載

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註冊中醫師梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：羅嘉欣

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