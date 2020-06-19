【牛油果】將軍澳街坊切開牛油果驚見果肉變黑腐爛　4個方法避免揀黑心牛油果

▲ 將軍澳街坊切開牛油果驚見果肉變黑腐爛。

不少民眾是「牛油果控」，但要識揀牛油果！有網民在網上分享，稱家中長者在將軍澳的街市買了4個牛油果，家中切開驚見果肉變黑腐爛。現時涉事的檔主已退錢。

有網民昨（18日）在facebook群組「將軍澳主場」圖文並茂發帖，稱家中長者在街市買了$25份4個牛油果，牛油果身已變深啡色，其中兩個拿上手已感覺到好腍，切開驚見變黑腐爛，發帖網民無奈稱，

做街坊生意攞啲爛嘅產品賣俾人，大家考慮下是否應再光顧，又或者睇清楚先好俾錢。

帖文一出引起網民熱議，有網民稱，「牛油果易爛，表面無法看到」、「其實牛油果本身就易買到黑心，因為船運貨質素一向差！想唔黑心，一定要買空運貨的牛油果」；有網民稱，「買牛油果冇得貪平，$25/4個一定預咗會有不良品」。

早前亦有網民在有網民在Facebook群組分享，在驚安の殿堂購買了黑色斑點的牛油果經歷，詳情：【下一頁】

亦有網民買回來的牛油果肉變黑，詳情：【第二頁】

TOPick整合相關資料，有3個方法教揀避免揀黑心牛油果，

1.果肉變黑與運輸方式有關

TOPick曾訪問黃大仙大成街街市內林記水果的店主林先生，他表示,牛油果變黑跟運送方式（船運及空運）有關。

由於牛油果主要產地為中南美洲國家，離香港較遠，運輸成本較高，因此一般會船運到香港。船程中牛油果需急凍處理，但運輸時間太長，難免會被雪到變壞，即變成「死肉水果」，放一段時間亦不會變熟，只會腐爛，所以切開便會有黑肉。

相反，空運抵港的牛油果雖然亦經冷藏，但一般不會雪壞，可存放一段時間等待慢慢變熟。如果質素高更可放一星期，「就算變得再熟，成隻黑晒，切出來都唔會有黑肉。」

2.按產地分辨「飛機貨」和「船貨」

林先生透露,可從產地大約估算牛油果屬空運或船運，但非百分百準確。來自美國、厄瓜多爾、夏威夷、澳洲及加拿大的牛油果，一般以空運到港；來自墨西哥和智利的牛油果，一般以船運到港。不過智利及墨西哥間中會空運到港，所以不能一概而論，要向店家查詢才知。

3.留意價錢

價錢上，船運的牛油果市價約$20有4至5隻；空運牛油果每隻成本$10以上，即使賣12元亦無錢可賺。

4.牛油果顏色辨成熟度

九龍城專賣靚水果、永富食品公司負責人陳錦輝（輝哥）早前接受TOPick訪問時表示，並非每一種牛油果都需要變色才算已熟，以澳洲及夏威夷的牛油果為例，兩款牛油果本身偏啡色，帶少少青綠色，很難才會全個轉為啡色，所以只需開始軟身就夠熟，適合食用。

至於墨西哥牛油果就要變為深啡色才代表熟透，果肉亦較軟綿，若果身仍是青綠色，即代表未熟，吃下去會感「乸脷」，

不熟的牛油果會十分難食，好多人會吐出來！



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責任編輯：羅嘉欣