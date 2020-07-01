【港區國安法】陳淑莊指港區國安法修改基本法　涂謹申稱一國兩制已完

▲ 陳淑莊認為，《港區國安法》凌駕於本地法律及《基本法》，甚至已修改《基本法》。（資料圖片）

《港區國安法》昨晚（30日）11時生效。民主派會議召集人陳淑莊認為，國安法昨日（30日）刊憲便立即實施，形容是「接近史前無例的立法」，即使緊急法也不是立即實施。她又指，法例比最初評估時「更辣」，批評有關法例不用經特區政府及立法會審理，而且凌駕於本地法律及《基本法》，甚至已修改《基本法》。

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她舉例，《基本法》列明，立法會議員因刑事罪被定罪超過3個月，5年內不能參與任何選舉，但《港區國安法》條文似乎指出，被定罪的議員永久不能參選，即時是現任議員亦要停職，反映的某些權利永久被剝奪，改變香港現行法例情況。

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至於在司法方法，陳淑莊擔心，特首可以指定某些法官處理國安案件，甚至可以終止危害國家安全言行的法官，審理危害國安犯罪案件的資格，但條文沒有解說清楚危害國家安全言行的準則，是根據法官的平時言行或是判詞。

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民主黨涂謹申形容，內地用專制、獨裁、人治價值為香港立法，蒐證、定罪等都用內地一套概念，內地人員可到本港執法，資料屬機密，相信所有人都有影響，包括身在外地的團體、香港移民、外國人等，形容等於一國兩制已完結。

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記者：陳子謙