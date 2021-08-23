【乳腺炎】體質燥熱乳房流膿險切除　40歲媽媽經中醫治療痊癒免做手術【附食療】

▲ 一名40歲媽媽停餵母乳後患乳腺炎，經中醫治療4個月已康復，無須切除手術。

體質燥熱，有機會增加患乳腺炎風險。註冊中醫師彭子芯向TOPick分享一宗病例，一名40歲媽媽停餵母乳數年後，左側乳房紅腫、流膿，患上乳腺炎，以防後患，幾乎要切除乳房。因抗拒手術，患者接受中醫，4個月後完全康復。彭醫師指出，煎炸油膩食物會令體質偏熱，較易出現各種乳腺炎。

彭子芯醫師向TOPick表示，該名40歲患者育有兩子，幾年前曾餵哺母乳，當時乳房正常。至去年年中，她卻發現左側乳房出現硬塊，往醫院檢查後，證實患上一種慢性乳腺炎「 肉芽腫性乳腺炎」。這種乳腺炎發生於非哺乳期，原因不明，醫學界認為可能與自身免疫失調有關，當時西醫建議患者切除患側乳房，並指另一側乳房日後患上同類疾病機會高，故最壞情況是雙側乳房切除。

患者抗拒該手術，故轉而向中醫求診，惟她對中藥過敏，出現頭面腫脹情況，需入院打類固醇針治療。惟她沒因此放棄，其後改為向彭醫師求診。彭醫師指，求診初期，經仔細研究，估計患者早前對蟲類中藥敏感，導致左胸十分紅腫，乳暈破潰、流膿。當西醫檢查時，發現她乳房內有個約6cm的瘡口，充滿膿液，需要切開排膿。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為何會患上乳腺炎？彭醫師表示，問診時發現患者平時喜愛吃打邊爐、燒烤等食物，導致體質燥熱；再加上她情緒壓力致氣血鬱結，估計累積的熱毒鬱結在乳房，形成乳腺炎。患者首先要戒口，減少進食燥熱食物，服用中藥並進行針灸治療。經過4個月的治療，她往醫院檢查時證實已完全康復，無須切除乳房，至今情況穩定，未見復發。

乳房有硬塊疼痛 或乳腺炎症狀

彭醫師受訪表示，乳腺炎發作多見於哺乳期，發作率約10%，但非哺乳期的乳腺炎病例則較少見。常見於哺乳期的乳腺炎只要得到合適治療，不會嚴重得要切除乳房，但一些慢性乳腺炎，例如肉芽腫性乳腺炎，需要切除乳房的比例則較高。

常打邊爐體質燥熱 增患乳腺炎風險

彭醫師亦指，哺乳期乳腺炎成因多是乳腺阻塞，或是合併細菌感染。至於非哺乳期乳腺炎，則與感染無關。西醫認為，乳腺炎可能與自身免疫失調有關。中醫則認為，是濕熱毒鬱積乳房，引發乳腺炎。她表示，經常進食煎炸油膩食物，會增加體內濕濁及熱毒，令體質偏熱，較容易引發各種乳腺炎。

紓緩及治療方法

彭醫師指，在中醫角度，「 肉芽腫性乳腺炎」屬於「乳癰」範疇，不同階段有不同的治療方案。以上述個案患者例，診治方法及推介食療如下：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不過，哺乳期患乳腺炎的人士可繼續餵奶，因餵奶有助乳腺暢通，停止餵哺反而容易令乳腺炎惡化。

預防方法

如何妥當「收奶」，避免患乳腺炎？停止餵哺母乳後，體質偏熱及容易乳房脹痛的女士，分別適合吃甚麼？彭醫師有以下建議：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【活得健康啲】水樽含BPS干擾荷爾蒙致早熟 兒童水樽點揀最安全？

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣