【對抗肺炎】小兒抗流感清毒素　湯水專家推介簡易抗菌消炎湯水

▲ 湯水專家推介益康簡易抗菌消炎湯水，幫助小朋友清毒素。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少家長四處尋找消毒液或消毒濕紙巾，幫助小孩外出時清潔，然而身體也需要清理毒素，湯水專家建議可嘗試湯水茶療，幫助小朋友抗流感抗肺炎，消毒殺菌。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款小兒——青檸香茅水。香茅能治療風濕、偏頭痛、抗感染，改善消化功能及有助改善肌肉緊張和痙攣等功效。用香茅青檸煲水飲，能抗流感、殺菌，並有助清肝腎、膀胱和胰臟毒素，還能防腎結石形成。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

而青檸皮含有的橙皮苷和柚皮苷具有良好抗炎作用，另外青檸皮也含有维生素P，可防止人體血管硬化，對改善高血壓和心肌梗塞等都非常有益。芳姐建議，如小朋友腸胃不好，或有消化道疾病者不宜飲用。

【功效】

此湯能清毒素、抗菌消炎、止渴生津、消脂瘦身及預防三高。

【停課不停學】新冠肺炎停課需維持規律三餐 營養師︰每餐含蛋白質增強抵抗力

【材料】

香茅 5根

青檸 2個

冰糖 適量

【抗疫食療】停課不停學宜親子下廚 中醫推介健脾強身茶飲

【製法】

1.將香茅、青檸洗淨，切片；

2.用6碗水煮20分鐘。

3.最後加入冰糖煮溶即成。

養生食譜由張佩芳提供

更多小兒抗疫湯水推介，即睇︰

【抗炎湯水】小兒抗炎止咳解氣喘 湯水專家推介潤肺袪寒湯水

【抗疫湯水】小童對抗武漢肺炎 清肺熱利咽化痰強肺氣湯水推介

【抗疫湯水】小兒預防感冒肺炎 湯水專家推介潤肺瀉火化痰止咳湯水

責任編輯：梁節儀