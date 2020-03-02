【對抗肺炎】小兒抗流感清毒素 湯水專家推介簡易抗菌消炎湯水
親子 17:56 2020/03/02
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少家長四處尋找消毒液或消毒濕紙巾，幫助小孩外出時清潔，然而身體也需要清理毒素，湯水專家建議可嘗試湯水茶療，幫助小朋友抗流感抗肺炎，消毒殺菌。
湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款小兒——青檸香茅水。香茅能治療風濕、偏頭痛、抗感染，改善消化功能及有助改善肌肉緊張和痙攣等功效。用香茅青檸煲水飲，能抗流感、殺菌，並有助清肝腎、膀胱和胰臟毒素，還能防腎結石形成。
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而青檸皮含有的橙皮苷和柚皮苷具有良好抗炎作用，另外青檸皮也含有维生素P，可防止人體血管硬化，對改善高血壓和心肌梗塞等都非常有益。芳姐建議，如小朋友腸胃不好，或有消化道疾病者不宜飲用。
【功效】
此湯能清毒素、抗菌消炎、止渴生津、消脂瘦身及預防三高。
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【材料】
香茅 5根
青檸 2個
冰糖 適量
【製法】
1.將香茅、青檸洗淨，切片；
2.用6碗水煮20分鐘。
3.最後加入冰糖煮溶即成。
養生食譜由張佩芳提供
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責任編輯：梁節儀