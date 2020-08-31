【減肥日誌】何遠東3個月減30磅　自稱由五花腩變半肥瘦：仲認得我嗎？【內附詳情】

▲ 何遠東自稱由五花腩變半肥瘦。

現年35歲、人稱肥東的何遠東一向圓碌碌，最高峰時期曾重達240磅。早前，何遠東在個人社交平台貼出照片，騷減去20磅的成果，成績令人鼓舞。在昨日（8月30日），何遠東又貼出一張玩玩空中瑜伽的照片，比早前再減了10磅的他更見瘦身效果明顯。

何遠東前後勁減30磅，雖然有如此好的修身成果，他回應TOPick卻表示今次減磅成績屬意料之外。

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▲ 何遠東仍有吃零食，只是減份量。（取自何遠東facebook）

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何遠東減肥後健康改善

何遠東今次用了3個月減肥，原因是他發覺做運動後，睡眠質素變好，現在只睡6小時已很精神：「突然決心做運動，是希望疫情下能正面點，因為好灰，很多工作延期，既然社會無得變唯有改變自己。」

自稱減肥屬於「玩票性質」的何遠東，一開始先搜索一些運動資訊：「例如正側仰臥起坐400次，俄式轉體200次，平板支撐30秒到1分鐘，每日做兩套。慢慢做完一輪，發覺自己健康了，減磅完全是意外收穫。」

何遠東分享的照片是拍節目時玩空中瑜伽，導師是《#後生仔傾吓偈》的Sandy：「她是空中瑜珈導師，大概一年半前未減磅前也有跟sandy學習，她真的很犀利，令我夠膽上繩。Sandy也讚我今次上繩後的動作明顯比以前漂亮。」

▲ 何遠東高峰時期達240磅。（取自何遠東facebook）

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五花腩變半肥瘦

何遠東表示，自己無想過減至正常男子的體重，很多人會稱讚他瘦了很多，何遠東謙虛的表示：「只是角度的問題，自己只是由五花腩變半肥瘦。」

而家人對於何遠東減磅態度南轅北轍：「我爸爸一向瘦底，他很滿意我瘦了，媽媽卻很擔心，怕我身體有問題。」

除了運動，何遠東在飲食上也改善不少，從前一星期一大包薯片，到現在一個月十片，他分享：「雪糕也吃少了，不能完全戒口，我會不開心，只是相對吃少一點。」

對於減磅後影響工作，何遠東完全沒有這方面的擔憂：「不會擔心工作，相比其他人我仍是肥仔，自己最多是半肥瘦。」

網民支持做OPPA

早前何遠東在個人社交媒體分享：「我嚟㗎...仲認得我嗎？😄😄Happy Sunday🎉🎉」更標籤「瘦肥東」、「空中瑜伽」、「導師良好」、「玩咗一陣Core爆炸」、「攝影角度」、「我要繼續努力💪🏻💪🏻」、「30👋🏻👋🏻👋🏻」。

他的貼文一出，有網民留言稱讚:「再努力d，就嚟何遠東變咗何潤東！」、「嘩，唔得呀，唔見了肥哥哥，變了韓國oppa」。

何遠東減肥日誌

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