【TOPick健康】穿起白袍的「非常醫生」　剖白成長經歷與行醫難忘故事

▲ 「非常醫生」剖白成長經歷與行醫難忘故事。

香港彈丸之地，卻擁有不少仁心仁術、享負盛名的醫生。TOPick「非常醫生」系列專訪了香港各專科醫生，了解他們的成長經歷、行醫難忘故事等，讓大家了解白袍以外的醫生世界。

香港大學醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍：

黎青龍醫生16歲破格獲港大醫學院取錄，21歲行醫，至今已將近50個年頭。由早年發表新藥有效抑制乙肝肆虐，到多年來棄私家「搵真銀」，在公立醫院服務病人，他救治病人的初心不變。在港大教學至今49個寒暑，黎青龍早已過了65歲退休之齡，但他不惜減薪，4度申請延遲退休，只因71歲的他對教學研究的熱誠始終如一，從不言倦。

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聯合醫院急症科顧問醫生劉飛龍：

劉飛龍醫生出身於基層，自小在徙置區長大，就讀中學時，母親因病經常進出公立醫院，令他希望當醫生幫助貧苦大眾。30多年的行醫生涯中，劉飛龍最難忘的是2003年沙士爆發期間。

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劉飛龍畢業後，到瑪麗醫院內科實習，同期有微生物學權威袁國勇醫生及靈實醫院顧問醫生陳健生。當時，劉飛龍與袁國勇同睡一張碌架床，分享了當年的生活點滴。

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香港中文大學腸胃肝臟科專科醫生及肝臟護理中心主任陳力元：

陳力元醫生曾於2003年不幸染上沙士，康復後他在中文大學醫學院繼續教研工作，雖然在醫學研究上取得很大成就，但陳力元反認為收到病人的感謝信才是最開心。

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香港中文大學醫學院院長陳家亮：

屋村出身的中大醫學院院長陳家亮，師從沈祖堯30年，合力以科研及早發現癌症，成就全球首屈一指的腸胃科團隊。

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肺癌權威莫樹錦醫生：

作為腫瘤科醫生莫樹錦所面對的病人可謂徘徊生死之間。對病人而言，癌症是無情的殺手，患上癌症猶如世界末日，頓時覺得世界沒有希望。但莫醫生堅持以積極態度面對病患和人生，因為他相信正面態度能影響病人對病情的看法，以「生命影響生命」。

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兒童心臟科專科醫生周啟東：

周啟東醫生行醫30載，救活無數心臟病童，立志行醫源於10歲時一次急性腸胃炎入院，後來遇上私院挖角從不動搖，退休後仍堅持在公院任臨床工作，堅持把所學所識留於公立醫院。

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周啟東習醫過程遇上終生伴侶，結識短短1年多就結婚。與婦產科醫生太太育有兩子的他，兩名兒子一個唸醫一個唸牙醫，成全了一個「醫生世家」。

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港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授鍾侃言：

鍾侃言醫生從兒科醫生到在海外修畢遺傳科後，成為本港首批罕見病專家。他醫治的，不僅是肉眼所見的身體痛苦，更時時提醒自己要做一個同行者，與病人及家屬攜手走過抗病路。

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神經外科專科梁顯信醫生：

梁醫生數年前曾協助電視劇《On Call 36小時》的編撰及拍攝工作，由初期接觸編劇，到為劇組借出手術儀器、顯微鏡，甚至監場指導手術場面，務求讓畫面更有真實性。

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中大兒科學系教授李志光：

兒童癌症專家李志光投身兒科38年，走過「多數癌童都救唔返」的年代，陪伴兒童抗癌由看見曙光到烏雲蓋頂，曾為不少「心噏」個案落淚；但也見過有癌童由預計只能多活2年，最終在無化療下與瘤共存奇蹟活下。

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將軍澳醫院矯形及創傷（骨）科顧問醫生李淵粦：

李淵粦醫生年幼家境窮困，至上大學時才「脫貧」，靠的都是政府學費、生活費資助；港大醫科畢業後一直任職公院，威院15年、將軍澳醫院18年，30多年來未曾想過走出私家「掛牌」。他解釋，自己受納稅人資助、於公立醫院受栽培，留守公院是為回饋，協助經濟條件差的病人

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骨科專科醫生黃仕雄：

屋邨出身、就讀普通小學的黃仕雄醫生靠努力爬上成功階梯，成為骨科專科醫生。但成為骨科醫生的樹熊醫生並沒有忘記基層市民，一直在小醫院工作。即使後來轉為私家醫生，仍積極義診、替市民撰寫好的轉介信，被網民大讚「仁醫」。

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明愛醫院內科及老人科主管黃慕蓮：

明愛醫院內科及老人科主管黃慕蓮於公立醫院工作三十年，同時作為三子女之母， 多年來在事業與家庭中掙扎，如今回想起當中的辛酸，黃醫生形容醫院像人，會有開心與不開心的時間，在醫院氛圍下工作的醫生，亦難免受其影響，只能盡量在工作中自行製造快樂。

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內科女醫生穆琳：

公立醫院工作的內科女醫生穆琳，從實習到成為醫生數年間，經歷不少奇難雜症，也見過病人徘徊生死關口的驚險瞬間。對一些晚期或年邁體衰的病人來說，生命進入倒數階段，是要堅持至咽下最後一口氣，還是放棄治療，讓生死回歸自然？也許沒有一個絕對答案，而穆琳選擇謹守崗位，讓病人意願得到尊重。

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梁紹輝牙醫：

梁紹輝牙醫有感一班邊緣人士往往無法得到牙科保障，自1992年加入「基督教關懷無家者協會」，成為義務牙醫，免費為一班無家者、弱勢社群修補牙齒。

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中醫師黃天賜：

63歲的中醫師黃天賜為黃道益之子，接觸殘疾兒童逾20年，見過不少病童自小要開造口餵食，或一生坐輪椅，令他心疼不已。為讓病童及早得醫治，及早痊癒，他開展中醫義診服務，幫助患有腦疾、痙攣等肢體弱能兒童。

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齒科法醫梁家駒：

梁家駒是全球首位華人齒科法醫，在接近30年工作生涯中，參與過大大小小鑑證工作，見證過無數死亡，令他領略到生命無常。他說，「穿上白袍，就有一份責任」，作為法醫，他的使命就是替屍體「說話」，捍衛亡者最後的尊嚴。

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呼吸系統科專科醫生朱頌明：

朱頌明醫生於2003年任職聯合醫院內科部，沙士期間正是抗疫前線。17年後疫症重演，朱醫生不無感慨，他說比沙士及新冠肺炎更可怕的地方是——自私。

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呼吸系統科專科盧浩然：

沙士那年，30歲的呼吸系統科專科盧浩然醫生，正接受專科訓練兩年。沙士來襲，他走上前線抗疫，卻不幸染病。人人稱他「沙士英雄」，17年後回首，他說最記得人性美好的一面，當年幫助過他的人才是真正英雄。

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牙醫夫婦吳子傑、朱頴怡：

牙醫夫婦吳子傑、朱頴怡曾經參與貧困國家牙科支援服務，某天卻發現身邊外傭滿口爛牙卻從不求診，才驚覺香港有群邊緣人士被遺忘。為了讓這群人免受牙痛的折磨，二人夥拍有心人羅光明醫生展開「Beautiful Smile Ministry」，提供義務牙醫診治服務。

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中醫李家麟：

中醫李家麟從不漠視助人的呼喚，年少時為跛腳行乞的叔叔流淚，大學畢業後就為受病折磨、無力求醫的基層人士義診。7年來，他為基層街坊義診，也走進深水埗橋底替露宿者、劏房戶、低收入人士不收分文診症。

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責任編輯：楊宛茜